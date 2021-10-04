مصلحة الجمارك تتابع سير العمل والاستعداد لإفتتاح المعبر الحدودي مع الجزائر

ليبيا – عقد رئيس مركز جمرك منفذ غدامس الدبداب المقدم وائل الشنطة أمس الأحد اجتماعًا مع الأجهزة الأمنية بالمنفذ، ورؤساء الأقسام والمكاتب، ومدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الزنتان، ومكتب الرقابة غدامس، وذلك لمتابعة سير العمل والاستعداد لإفتتاح المعبر الحدودي مع دولة الجزائر.

المجتمعون وقفوا بحسب المكتب الإعلامي لمصلحة الجمارك على الصعوبات والامكانيات المتاحة لاستئناف العمل، وبحث توفير كافة الإمكانيات وتذليل الصعوبات أمام العاملين بمكتب الرقابة على الأغدية والأدوية بالمنفذ.

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