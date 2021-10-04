المنفي يُشارك في اجتماع هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية

طرابلس 04 أكتوبر2021 (وال)- عقدت هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي اليوم الإثنين، اجتماعًا عبر تقنية “الفيديو”؛ بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رئيس الاتحاد الإفريقي “فيليكس تشيسكيدي”، ورؤساء دول جنوب إفريقيا، والسنغال، وجزر القمر، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ورئيس الوزراء المصري، ووزيرا خارجية الكونغو وغانا، ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية.

وتناول الاجتماع؛ مناقشة مكان الدورة العادية الـ (39) للمجلس التنفيذي (وزراء الخارجية الأفارقة) المقرر عقدها يومي 14 و 15 من شهر أكتوبر الجاري، والقمة التنسيقية نصف السنوية الثالثة، التي ستعقد في 16 من نفس الشهر، بالإضافة إلى بحث عقد اجتماع الاتحاد الإفريقي – الاتحاد الأوروبي الوزاري الثاني في “كيغالي” برواندا يومي 25 و26 من هذا الشهر أيضًا.

كما تم خلال الاجتماع؛ استعراض نتائج اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقيتين المعنية بتغير المناخ المنعقد في يونيو الماضي، مناقشة عقد القمة الإفريقية التركية في ديسمبر القادم.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي خلال الاجتماع؛ على أهمية استمرار العمل بنفس الزخم والتنسيق، في خدمة قضايا القارة، من خلال اجتماعاتنا المتواصلة التي تعد ركيزة أساسية في دعم التكامل القاري، ومتابعة تنفيذ ما تم اعتماده، مُعربًا عن أمله في أن تسير كافة الشراكات الإستراتيجية، وفقًا لمخطط واضح؛ يعكس مصالح بلدان القارة وأولوياتها ليس فقط من خلال حجم الاستثمارات، وإنما بوعي وقدرة القارة بالتغييرات التي يشهدها العالم، بما يمكننا من التعبير عن مواقفنا، والمشاركة في التنمية القارية.

كما أكد أن ذلك لا يتأتى إلا بتسخير الإمكانيات، وبإرادة سياسية قوية، لترسيخ مبدأ التضامن والتآزر العالمي في مواجهات التحديات والقضايا الإقليمية والدولية.

وأقترح رئيس المجلس الرئاسي؛ باعتبار ليبيا تترأس اتحاد المغرب العربي، أن يتم عقد الدورة الـ (39) للمجلس التنفيذي، والاجتماع نصف السنوي الثالث بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، على نحو يضمن اتخاذ كافة التدابير، التي تؤدي إلى نجاح أعمالها، ووصولها إلى نتائج متقدمة، وقد يكون مشاركة 50 % بشكل شخصي مقابل 50 %، عبر تقنية الفيديو خيارًا لهذا الاجتماع، مشيدًا في الوقت ذاته باستضافة رواندا للاجتماع الوزاري القادم نهاية الشهر الحالي. (وال)

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