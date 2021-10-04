ضبط ثلاثة أشخاص خطفوا عمالة أجنبية لطلب فدية في الخمس

ضبط أعضاء قسم شرطة النجدة بمديرية أمن الخمس ثلاثة أشخاص قاموا بخطف عمالة أجنبية، وطلب فدية مالية مقابل أطلاق سراحهم، وفق بيان نشرته وزارة الداخلية على موقع «تويتر».

وأفادت الوزارة بأن المضبوطين خضعوا للتحقيق معهم، واعترفوا بأنهم سبق أن قاموا بعدة عمليات خطف أخرى.

– الداخلية: تحرير مختطفين من جنسيات عربية في مصراتة

وحررت وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية، في وقت سابق مختطفين في مدينة مصراتة، وألقت القبض على عصابة تمتهن خطف وابتزاز العمالة الوافدة من الجنسيات العربية وغيرها.

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