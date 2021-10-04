المنفي يستقبل ممثل ناشطي مجموعة رؤية لتنظيم وتطوير البنية التحتية للجنوب

طرابلس 04 أكتوبر 2021 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الإثنين، ممثل ناشطي مجموعة رؤية لتنظيم وتطوير البنية التحتية للجنوب فيتوري بن سلمى، بحضور منسقة المجلس الرئاسي لشؤون الجنوب مع حكومة الوحدة الوطنية.

هذا وناقش رئيس المجلس الرئاسي رؤية المجموعة لتطوير وتنظيم مدن الجنوب، بالإضافة لاطلاعه على مقترح ممثل المجموعة لتطوير مدينة سبها، من خلال حلّ مشاكل الصرف الصحي، ومشروع زرع محطات طرد جديدة، ومحطات معالجة وتنقية مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى مقترحات لتطوير الطريق الدائري.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي خلال الاجتماع، على أهمية تحقيق التنمية في الجنوب وتطوير وتنظيم كافة مدنه، وتحسين الخدمات، وتهيئة الظروف المعيشية للمواطنين، من خلال اضطلاع مؤسسات الحكومة المعنية بدورها في المنطقة، بما يُساهم في تطوير التنمية المكانية، وحل كافة المشاكل والمختنقات التي تواجه المواطنين. (وال)

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