فرق الرصد والاستجابة طرابلس: سنقلص أخذ العينات اليومية إلى 60%

ليبيا – قال رئيس فرق الرصد والاستجابة السريعة بطرابلس المركز رواد الصادق إنهم سيتوقفون عن أخذ العينات اليومية، ما سيقلص عددها بنسبة ستين في المائة؛ لأن هناك جهات أخرى تؤدي المهمة نفسها.

الصادق وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن توقف جميع فرق الرصد سيؤثر على معرفة مدى انتشار كورونا، مؤكدًا أنهم سيواصلون إضرابهم إلى حين أخذ حقوقهم المالية التي تعطلت بسبب الإجراءات الطويلة.

وتابع رئيس فرق الرصد والاستجابة أن هناك مماطلة لتسديد مستحقاتهم المالية طيلة السنة الماضية من شهر ثلاثة إلى الوقت الراهن.

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