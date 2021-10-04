«بليحق»: البرلمان أقر قانون انتخاب مجلس النواب الجديد

قال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، إن البرلمان إقر قانون انتخاب مجلس النواب الجديد في جلسة الإثنين، وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضح بليحق، في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة24” أن مجلس النواب اعتمد القانون رقم 10 لسنة 2014 وصوت على مواده مادة مادة، وأحاله إلى اللجنة التشريعية لإعادة صياغته ومن ثم إحالته إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقال بليحق، إن مجلس النواب بذلك يكون قد أنجز التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، مشيرا إلى أن جلسة الثلاثاء ستناقش قوانين عدة من بينها قانون الجرائم الإلكترونية وقانون حماية النهر الصناعي وقانون العمل الدبلوماسي.