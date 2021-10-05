« صندوق دعم الزواج »: لن يتم إضافة مليار دينار جديدة لـ«مبادرة الحكومة»

رد المنسق الإعلامي بصندوق دعم الزواج، الأمين هامان، على إمكانية إضافة مليار دينار جديدة إلى منحة دعم الزواج، بعد أن أغلقتها الحكومة عقب الوصول إلى العدد المستهدف من المسجلين البالغ 25 ألف عقد زواج.

وقال المنسق الإعلامي بصندوق دعم الزواج، في تصريح صحفي، رصدته “الساعة24” إنه لا يوجد قرار رسمي حتى الآن يقضي، بإضافة مليار دينار أخرى للصندوق حتى هذه اللحظة.

ولفت هامان، إلى أنه جرى الحديث عن إمكانية إضافة مليار دينار، إلا أنه لا يوجد أي قرار رسمي حتى الآن، مشيرًا إلى أنه في حال وجود قرار فسيتم الإعلان عنه فورًا.

وأكد هامان، أن التسجيل بمنظومة الزواج اكتمل بعد بلوغ عدد المسجلين إلى 50 ألف شاب وشابة.

وبين أنه سيعقد مؤتمر صحفي خلال الأسبوع الجاري لرئيس لجنة إدارة صندوق الزواج صحبة نائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية، بخصوص آخر المستجدات والرد على كافة التساؤلات.