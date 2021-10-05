ملك البحرين يستقبل وزيرة الخارجية الليبية

استقبل حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين في قصر الصخير مساء الاثنين الدكتورة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في دولة ليبيا بمناسبة زيارتها لمملكة البحرين.

وقالت صحيفة الأيام البحرينية أن المنفوش نقلت إلى ملك البحرين تحيات وتقدير محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وعبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وأخلص تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التقدم والنماء والتطور.

ورحب ملك البحرين بوزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، وكلفها جلالته بنقل تحياته وتمنياته لرئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وللشعب الليبي بدوام الأمن والاستقرار والرخاء.

كما أشاد بأواصر العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والحرص المتبادل على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبيهما الشقيقين.