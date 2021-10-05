منتدى ليبي- تركي بإسطنبول 16 نوفمبر المقبل

يعقد بمدينة إسطنبول منتدى ليبي- تركي، معني بالشأن الصناعي في ليبيا من حيث الهيكلة، والبنى التحتية، وتأهيل الكادر البشري، خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، تحت مسمى «المنتدى الليبي- التركي لتطوير المشروعات»، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2021.

أهداف المنتدى

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية إنها ستشارك والجهات التابعة لها وعدد من الوزارات والمؤسسات في المنتدى, وذلك بهدف الاطلاع على التجربة التركية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبحث عن آليات فعَالة تعزز دور المشروعات في دعم قطاعات الاقتصاد والتجارة والصناعة وتحقيق التنوع الاقتصادي ومساهمتها في رفع مستوى الناتج المحلي للصادرات غير النفطية.

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وتهدف وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال مشاركتها ودعمها في المنتدى إلى رفع الوعي بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المكانية، وخلق فرص عمل والنهوض بالصناعات الوطنية حسب المواصفات القياسية، بما يسهم في إيجاد أسواق دولية لها.

معرض للشركات التجارية

المنتدى الذي يستهدف رفع درجة الوعي بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كرافد أساسي لتنويع الاقتصاد، وتوفير الأرضية المناسبة لخلق صناعة متنوعة من شأنها المساهمة بفاعلية في تنويع مصادر الدخل القومي المعتمد حاليًا على الصادرات النفطية، سيصاحب فعالياته معرض للشركات التجارية ومؤسسات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيارات ميدانية للمناطق الحرة والحاضنات وحدائق التقنية.

ويستهدف المنتدى ضمان موضع لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الليبي الناشئ في التجارة العالمية، وتهيئة الأرضية المناسبة لنشوء شراكات ليبية تركية لبناء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا ودعمه وتمويله عن طريق إنشاء صناديق تمويل مشتركة تعني الحاضنات ومراكز الأعمال، والمشروعات الرائدة، والتمويل المصرفي، ودور البلديات في آلية التنفيذ، والتشريعات والقوانين اللازمة، وفق الموقع الإلكتروني لغرفة التجارة والصناعة والزراعة الليبية.

محاور وأنشطة المنتدى

وتتركز محاور وأنشطة المنتدى على دور الحكومة وسياساتها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبيئة العمل اللازمة لإنعاش هذا التوجه، وتطوير البحث العلمي والقدرات الإبداعية للأفراد.

المنتدى تتبلور فعالياته في ورش عمل ودورات تدريبية ومحاضرات وحلقات النجاح لحاضنات الأعمال ودورها في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسياسات العامة اللازمة لدعم هذه المشروعات، كما يستهدف العديد من القطاعات المعنية بالاقتصاد والتجارة والصناعة والمالية من وزارات ومؤسسات وهيئات وغرف تجارة وصناعة في كل من ليبيا وتركيا.

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