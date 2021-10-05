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ميليشيات “بركان الغضب”: سنغرق صناديق الانتخابات

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

نظمت قيادات ميليشيا ما يسمى “بركان الغضب” مظاهرة بـ “ركام مطار طرابلس الدولي”.

وطالبت الميليشيات، بحسب بيان لهم، “بحبس (القائد العام للقوات المسلحة المشير) خليفة حفتر”، زاعمةً أنه “مواطن أمريكي مكانه المحاكم”، كما حذروا المفوضية العليا للانتخابات من عدم قبول ترشح (القائد العام للقوات المسلحة المشير) خليفة حفتر قائلين هذا سيدفعنا لإغلاق صناديق الانتخابات بالمنطقة الغربية”، بحسب زعمهم.

وطالب المتظاهرون أيضا من “البعثة الأممية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد (القائد العام للقوات المسلحة المشير) حفتر، كما طالبوا المجلس الرئاسي والحكومة بالإسراع فى إطلاق مشروع المصالحة الوطنية”، بحسب زعمهم.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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