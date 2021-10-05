مغرداً خارج السرب.. مجلس المشري يتمسّك ببقائه في المشهد السياسي

عقد ما يسمى “مجلس الدولة الإستشاري” برئاسة الإخواني خالد المشري، الاثنين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس جلستَه التاسعة والستين.

في بداية الجلسة، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس، تمّ “استعراضُ نتائج لقاء لجنتي مجلس الدولة الإستشاري ومجلس النواب بشأن التوافق على القوانين، وقد رحبَ المجلس بالبيان الختامي للاجتماع الذي أكد على ضرورة الالتزام بالتوافق عند إصدار القوانين الانتخابية”.

كما ناقشت الجلسة، بحسب المكتب الإعلامي، “مقترحات توزيع الدوائر الانتخابية في قانون انتخابات مجلس الأمة حيث تمَّ التصويت بقَبول اقتراح بقاء عدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد طبقا للقانون رقم 14 لسنة 2012 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي والذي تم انتخاب المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب على أساسه، واعتماد توزيع المقاعد بمجلس الأمة حسب التوزيع الوارد بمشروع الدستور”.

وصوت مجلس النواب، أمس الإثنين، على قانون الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية ديسمبر القادم.