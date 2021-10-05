«مكافحة الأمراض»: 682 إصابة جديدة بـ«كورونا» و8 حالات وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 682 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، أمس الإثنين.

وتماثل للشفاء 1164 مصابا، في حين تُوفي ثمانية آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 14% من إجمالي 4906 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 4224 منها.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 343 ألفًا و240 حالة، منها 73 ألفًا و506 إصابات نشطة، و265 ألفًا و24 متعافيًا، و4710 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

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