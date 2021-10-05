التحديث اليومي للوضع الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا الصادر الثلاثاء 5 اكتوبر 2021

نشر المركز الوطني لمكافحة الامراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأثنين 04 أكتوبر 2021 م وفقا للبيان رقم (526) .

وبحسب بيان صادر عنه فقد استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (4906) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1. المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (639) عينة

2. مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (178) عينة

3. مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (2330) عينة

4. مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (60) عينة

5. مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (156) عينة

6. مختبر فرع المركز الوطني سوق الجمعة عدد (185) عينة

7. مختبر مركز سبها الطبي عدد (31) عينة

8. مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (109) عينة

9. مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (359) عينة

10. مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (39) عينة

11. المختبر الطبي ادارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (80) عينة

12. مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (184) عينة

13. مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (57) عينة

14. مختبر تحاليل كورونا بلدية الزاوية الغرب عدد (56) عينة

15. مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (94) عينة

16. مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (86) عينة

17. مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (26) عينة

18. المختبر الطبي المرجعي مسلاته عدد (194) عينة

19. مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (20) عينة

20. مجموع عينات فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة عدد (23) عينة.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :-

– عدد ( 4224 ) عينة سالبة .

– عدد (682) عينة موجبة

– عدد (196) حالات حرجة

– نسبة الحالات الموجبة ( 14 %) .

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1. طرابلس

عدد 324 حالة

2. بنغازي

عدد 76 حالة

3. مصراته

عدد 04 حالات

4. القره بوللي

عدد 21 حالة

5. زليتن

عدد 03 حالات

6. الزاوية المركز

عدد 11 حالة

7. السبيعة

عدد 30 حالة

8. الماية

عدد 08 حالات

9. بني وليد

عدد 09 حالات

10. العامرية

عدد 04 حالات

11. خليج السدرة

عدد 09 حالات

12. الزهراء

عدد 19 حالة

13. طبرق

عدد 38 حالة

14. غريان

عدد 01 حالة

15. ام الرزم

عدد 06 حالات

16. سبها

عدد 31 حالة

17. سرت

عدد 11 حالات

18. الرجبان

عدد 01 حالة

19. الزاوية الغرب

عدد 05 حالات

20. اوباري

عدد 01 حالة

21. وادي عتبه

عدد 01 حالة

22. الخمس

عدد 37 حالة

23. الزنتان

عدد 08 حالات

24. مرزق

عدد 01 حالة

25. مسلاته

عدد 23 حالة

– حالات التي تماثلت للشفاء عدد (1164) حالة

– تفاصيــــــل الــــ ( 08 ) حالات الوفاة ..

1. عدد 02 حالة في المنطقة الغربية

2. عدد 05 حالات في المنطقة الشرقية

3. عدد 01 حالة في المنطقة الجنوبية

الإحصاءات العامة ..

1. إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 343240

2. الحالات النشطة : 73506

3. المتعافين : 265024

4. الٍوفيات : 4710