الصهبي: الانتخابات قادمة وعلى الجميع المشاركة

العنوان-طبرق

حثّ عضو اللجنة الدستورية وقوانين الانتخابات الوطنية بمجلس النواب، صلاح الصهبي، الجميع إلى المشاركة في الانتخابات المقررة نهاية هذا العام.

جاء ذلك بعد أن أصدر مجلس أصدر القانون المنظم للانتخابات البرلمانية.

وأكد الصهبي، أن بصدور القانون اكتمل الإطار القانوني والدستوري للانتخابات الوطنية الرئاسية والبرلمانية.

كما أكد أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستقام في موعدها يوم 24 ديسمبر 2021.

وطالب الصهبي، الناخبين بالمشاركة في الانتخابات وإنجاحها.

وقال، “إن التغيير الايجابي يأتي بالمشاركة والاختيار وليس بالمقاطعة وترك الغير ليحدد إرادته”.

وأضاف الصهبي، إن “فرض إرادة الشعب الحرة المباشرة أكبر تعبير عن الحرص على الوحدة الوطنية، وأن التصويت بالانتخابات سيعطي الشرعية لرئيس الدولة لتملك قرارها لتبنى وتصبح بدون تواجد وتدخلات أجنبية سلبية”.