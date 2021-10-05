ملك البحرين لـ المنقوش: من الضروري إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي

ليبيا – استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير الإثنين نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة بمناسبة زيارتها للمملكة.

المنقوش نقلت بحسب وكالة “الأنباء البحرينية” إلى ملك البحرين تحيات وتقدير محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة، وأخلص تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التقدم والنماء والتطور.

ورحب الملك آل خليفة بالمنقوش وكلفها بنقل تحياته وتمنياته لرئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وللشعب الليبي الشقيق بدوام الأمن والاستقرار والرخاء.

وأشاد بأواصر العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والحرص المتبادل على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبيهما الشقيقين.

وخلال اللقاء، اطلع ملك البحرين من المنقوش على آخر التطورات على الساحة الليبية والجهود المبذولة لقيادة المرحلة الانتقالية وعقد المؤتمر الدولي لدعم استقرار ليبيا خلال الشهر الحالي، مؤكدًا دعم مملكة البحرين للمساعي والجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة الليبية من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام في كافة أنحاء ليبيا الشقيقة، والتأكيد على أهمية اتخاذ الخطوات الداعمة للاستقرار في ليبيا وخروج القوات الأجنبية، والحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة لتحقيق تطلعات شعب ليبيا الشقيق في التنمية والازدهار، معربًا عن ثقته في قدرة الأشقاء في دولة ليبيا الشقيقة على تجاوز هذه المرحلة والتغلب على كافة التحديات الراهنة .

كما تطرق اللقاء إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بجانب مستجدات الأوضاع في المنطقة.

ومن جهتها، أعربت المنقوش عن شكرها وتقديرها لجلالة الملك على مواقف مملكة البحرين العربية الأصيلة المشرفة والداعمة لليبيا في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية