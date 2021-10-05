وزيرة الخارجية تلتقي نظيرها البحريني في زيارة عمل

عقدت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، مع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في دولة البحرين؛ جلسة مباحثات، بحضور عدد من مسؤولي البلدين، تناولا خلالها العلاقات وسبل التعاون بين البلديْن.

وعقد الوزيران بعد اللقاء مؤتمراً صحفياً، ثمّنت “المنقوش”، خلاله، الدور والاهتمام البحريني بالوضع الليبي، ودعم البحرين لمبادرة استقرار ليبيا ومساندتها للحكومة في سبيل الوصول للاستحقاق الانتخابي بسلام.

من جانبه، أكد “الزياني” أن الحلّ في ليبيا يعتمد على الحوار والصبر والحكمة، وجدّد دعمه لجهود الحكومة والمجلس الرئاسي؛ من أجل استقرار ليبيا، ورفض التدخل الخارجي في شؤون البلاد.

وتأتي زيارة “المنقوش” إلى البحرين، بعد يومٍ من زيارتها لدولة الكويت، ولقائها عددًا من المسؤولين الكويتيين، على رأسهم وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

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