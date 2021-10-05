الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الثلاثاء 

طرابلس 05 أكتوبر 2021 (وال) _ توقعت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبياً هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال الغربي، وتكون معتدلة على بقية المناطق، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الخميس على مناطق غرب ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر بداية من مساء الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق

•الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة فترة المساء، تتحول تدريجيا بداية من مساء الغد إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (30- 36) مْ وتسجل انخفاض تدريجي بدايةً من مساء يوم الغد ويكون ملحوظ بداية من يوم الخميس.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (24-29) مْ.

• الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس:السماء صافية.

• الرياح: شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (32- 36) مْ وتسجل انخفاض يوم الخميس على غدامس والحمادة.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس:السماء صافية .

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (31- 33) مْ. (وال _ طرابلس) س ق / ه ع

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