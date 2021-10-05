السني: ما تأثير توقف «فيسبوك» على المشهد السياسي في ليبيا لو استمر أشهر؟

تساءل طاهر السني مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، عن مدى تأثير توقف «فيسبوك» على المشهد السياسي في ليبيا لو استمر أشهر.

وقال السني في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “مصائب قوم عند قوم فوائد، توقف منصات التواصل الاجتماعي وبالأخص فيسبوك أفاد منصات أخرى والمؤشرات المالية بدأت تتأثر بوضوح”.

وأضاف “الانقطاع عن هذا العالم أزعج البعض ولكن أراح الكثيرين. السؤال الافتراضي لو أن هذا التوقف «مثلاً» دام أشهر ما تأثيره على المشهد السياسي في ليبيا؟ إيجاباً أو سلباً؟”.

وكلف العطل المفاجئ في خدمات “فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستجرام” شركة “Facebook Inc” حوالي 164 ألف دولار خسائر في الدقيقة الواحدة أي ما يقارب من 60 مليون دولار إجمالا.

وبعد ساعات، أصبح “فيسبوك” مظلما، حيث فقد المستخدمون إمكانية الوصول إلى جميع صفحات الويب الخاصة به على فيسبوك بالإضافة إلى “إنستجرام” و”واتس آب”. وبعد أكثر من 6 ساعات بدأت المواقع في العودة للعمل.