مجلس النواب: المسؤولية الآن أمام الشعب

العنوان-طبرق

رأت، هيئة رئاسة مجلس النواب، أن إصدار قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان يضع الآن الشعب أمام مسؤوليته ويعيد الأمانة للشعب الليبي.

وأضافت الهيئة، أن إنهاء مجلس النواب للتشريعات والقوانين المنظمة للانتخابات المقبلة أنهي مرحلة من أخطر المراحل التي مرت على تاريخ ليبيا الحديث.

وقالت الهيئة، “آن الأوان لأن ينعم الشعب الليبي بحالة من الاستقرار، وإنهاء المراحل الانتقالية التي أرهقت الليبيين ووصلت بالبلاد إلى مرحلة خطيرة”.

وطالبت الهيئة، الأجسام السياسية والتنفيذية كافة، بأن تفي بالالتزامات الملقاة على عاتقها أسوة بمجلس النواب.

وطالبت أيضًا، السياسيين كافة، لـ “تغليب مصلحة الوطن والسمو على أي مصالح شخصية أو حزبية أو جهوية أو قبيلة أو أي هدف عدا ما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها”.

وحثّت الهيئة، بأن يكون موعد الانتخابات في 24 ديسمبر عرسا انتخابيا لإدخال البلاد إلى مرحلة الاستقرار والبناء والمصالحة على كافة المستويات وطي صفحات الاحتراب والخصومة إلى غير رجعة، وفق البيان.