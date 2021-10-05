ليبيا الان

الطقس: تواصل ارتفاع درجات الحرارة وأمطار متفرقة على بعض المناطق

تم النشر منذُ 57 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تواصل ارتفاع درجات الحرارة على مناطق شمال غرب ليبيا تصل إلى 36 درجة مئوية، مع نشاط رياح شرقية مساء اليوم، فيما تشهد بقية المناطق، استقرارًا في درجات الحرارة، التي تتراوح ما بين 24 و29 درجة مئوية.

وتتكاثر السحب بدايةً من مساء الأربعاء وتمتد لتشمل غالبية مناطق الشمال، مع نهاية الأسبوع، خاصة في المناطق الساحلية مع احتمال ضئيل لهطول بعض الأمطار المتفرقة.

وأفاد المركز، في تفصيل لأحوال الطقس، أن المنطقة الممتدة من رأس جدير غربا حتى سرت، تشهد تكاثرًا تدريجيًا للسحب وسماءً صافيةً، بينما تكون الرياح شرقية إلى شرقية جنوبية معتدلة، تنشط مساءً على المناطق الساحلية.

وتكون السماء قليلة السحب إلى صافية على منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى إمساعد، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة ما بين 24-29 درجة مئوية.

وبحسب التوقعات الجوية؛ فإن السماء تكون صافيةً، في مناطق سبها والجفرة وغات وغدامس والحمادة، بينما تكون الرياح شرقية إلى جنوبية وشرقية خفيفة، مع ارتفاع في درجات الحرارة ، حيث من المتوقّع أن تصل درجتها القصوى إلى 33 درجة.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك