الطقس: تواصل ارتفاع درجات الحرارة وأمطار متفرقة على بعض المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تواصل ارتفاع درجات الحرارة على مناطق شمال غرب ليبيا تصل إلى 36 درجة مئوية، مع نشاط رياح شرقية مساء اليوم، فيما تشهد بقية المناطق، استقرارًا في درجات الحرارة، التي تتراوح ما بين 24 و29 درجة مئوية.

وتتكاثر السحب بدايةً من مساء الأربعاء وتمتد لتشمل غالبية مناطق الشمال، مع نهاية الأسبوع، خاصة في المناطق الساحلية مع احتمال ضئيل لهطول بعض الأمطار المتفرقة.

وأفاد المركز، في تفصيل لأحوال الطقس، أن المنطقة الممتدة من رأس جدير غربا حتى سرت، تشهد تكاثرًا تدريجيًا للسحب وسماءً صافيةً، بينما تكون الرياح شرقية إلى شرقية جنوبية معتدلة، تنشط مساءً على المناطق الساحلية.

وتكون السماء قليلة السحب إلى صافية على منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى إمساعد، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة ما بين 24-29 درجة مئوية.

وبحسب التوقعات الجوية؛ فإن السماء تكون صافيةً، في مناطق سبها والجفرة وغات وغدامس والحمادة، بينما تكون الرياح شرقية إلى جنوبية وشرقية خفيفة، مع ارتفاع في درجات الحرارة ، حيث من المتوقّع أن تصل درجتها القصوى إلى 33 درجة.

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