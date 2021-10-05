«القماطي»: نحتاج رؤية شاملة للحفاظ على سيادتنا

زعم جمعة القماطي، رئيس مايعرف ” حزب التغيير” أن ليبيا لاتزال محتفظة بسيادتها، داعياً إلى وضع ” رؤية شاملة” للحفاظ على هذه السيادة.

«القماطي» الذي شغل منصب مبعوث رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج إلى دول المغرب العربي، قال في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك” مؤشرات عن انسحاب مجموعة صغيرة من مرتزقة الفاغنر من ليبيا إلى دولة أفريقية قريبة، بما يؤكد استمرار خطرهم على ليبيا وأفريقيا عموما ضمن تزايد النفوذ الروسي في قارتنا”.

وأوضح أن “أفريقيا أصبحت اليوم ساحة صراع كبير بين عدة أطراف دولية ونحتاج رؤية شاملة للحفاظ على سيادتنا وأمن واستقرار منطقتنا”.

يشار إلى أن ما يسمى بـ«حزب التغيير» الذي اقترح له مؤسسه ورئيسه جمعة القماطي شعار «تغيير الإنسان هو مفتاح تغيير الأوطان»، ويصنف في ليبيا على أنه من الأحزاب الضعيفة، التي لا تمتلك أي حضور في الشارع، كما أن عدد أعضاء الحزب قليلون جدًا، ولا يوجد أي مؤشر عن عددهم الحقيقي.

ويعرف الحزب أيضًا بمواقفه العدائية من الجيش الليبي، وكثرة بياناته، التي يعمل القماطي على تسويقها في المحطات الفضائية، ومواقع التواصل الاجتماعي.