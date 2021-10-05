البرلمان يصوت على إضافة مادة جديدة في قانون انتخاب مجلس النواب

صوت البرلمان اليوم الثلاثاء بالأغلبية على إضافة مادة في قانون انتخاب مجلس النواب الذي أقرهُ البرلمان في جلسة أمس الإثنين تنص على الزام السلطة التشريعية القادمة بضرورة إعادة توزيع المقاعد في كافة الدوائر الإنتخابية مع مراعاة آخر تعداد سكاني والمساحة الجغرافية ، لحفظ حقوق الدوائر الإنتخابية المُتظلمة من التوزيع الحالي للمقاعد.

جاء ذلك خلال جلسة رسمية مغلقة لمجلس النواب انطلقت برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري وبحضور النائب الثاني أحميد حومه بحسب تدوينة لالناطق باسم مجلس النواب عبر صفحته بموقع “فيسبوك”.

وأقر البرلمان في جلسته الاثنين قانون انتخاب مجلس النواب كما أصدر قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب الليبي.