رئاسة النواب توجّه دعوة للأجسام السياسية في ليبيا

العنوان-طبرق

وجّهت، هيئة رئاسة مجلس النواب، دعوة إلى كافة الأجسام السياسية والتنفيذية في ليبيا إلى الإيفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقها أسوة بمجلس النواب.

جاء ذلك، الإثنين، بعد إقرار مجلس النواب لقانون انتخاب البرلمان.

وقالت الهيئة، إن على “كافة الأجسام السياسية والتنفيذية بأن تفي بالالتزامات الملقاة على عاتقها أسوة بمجلس النواب”.

وأضافت، كما أن على “السياسيين تغليب مصلحة الوطن والسمو على أي مصالح شخصية أو حزبية أو جهوية أو قبيلة أو أي هدف عدا ما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها”.

وحثّت الهيئة، بأن يكون موعد الانتخابات في 24 ديسمبر “عرسا انتخابيا” لإدخال البلاد إلى مرحلة الاستقرار والبناء والمصالحة على كافة المستويات وطي صفحات القتال والخصومة إلى غير رجعة.