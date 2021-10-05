“صنع الله” يناقش مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة تنفيذ مشاريع خدمية في مناطق عدة

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، في المقر الرئيس للمؤسسة في طرابلس.

وناقش الاجتماع الأوضاع الحالية في مناطق البريقة وأجدابيا وأوجلة، والمشاكل التي يمكن للمؤسسة المشاركة في حلها، وعلى رأسها ضعف الإمداد المائي.

وأكد “صنع الله” أن المؤسسة ستبذل جهدها لتوفير الاحتياجات الأساسية بقدر ما يمكن، من خلال التواصل مع إدارة التنمية المستدامة لبدء تنفيذ الأعمال التي تمت مناقشتها.

وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة، عثمان مذكور، إلى عدد من الاقتراحات التي يمكن للمؤسسة المساهمة بها، وأهمها إنشاء محطة تحلية ذات سعات محدودة في البريقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية