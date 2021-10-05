مجلس النواب: التصويت على إحالة مقترح دعم الأسرة الليبية بـ50 ألف دينار للجنة التشريعية

صوت مجلس النواب اليوم الثلاثاء بالأغلبية على إحالة مقترح دعم الأسرة الليبية بمبلغ 50 الف دينار ليبي لكل أسرة الذي تقدم به عدد من النواب للجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون لعرضه على المجلس لإقراره.

وبين الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن البرلمان وخلال جلسته الرسمية المغلقة التي انطلقت برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان فوزي النويري وبحضور النائب الثاني أحميد حومه صوت بالأغلبية على إضافة مادة في قانون انتخاب مجلس النواب الذي أقرهُ البرلمان في جلسة أمس الإثنين تنص على الزام السلطة التشريعية القادمة بضرورة إعادة توزيع المقاعد في كافة الدوائر الإنتخابية مع مراعاة آخر تعداد سكاني والمساحة الجغرافية ، لحفظ حقوق الدوائر الإنتخابية المُتظلمة من التوزيع الحالي للمقاعد.