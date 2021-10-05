إيطاليا والأردن تؤكدان على سحب المرتزقة وإجراء انتخابات 24 ديسمبر

بحث وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بمقر الدبلوماسية الإيطالية في روما، الاثنين؛ أبرز قضايا منطقة حوض المتوسط، والتطورات السياسية في ليبيا، إلى جانب عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

وأكد “دي مايو” لنظيره الأردني، حسب بيان نشرته وزارة الخارجية الإيطالية؛ التزام سلطات بلاده بأولويات دعم عملية الانتقال السياسي من خلال إجراء انتخابات 24 ديسمبر وانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وجدّد الجانبان، التأكيد على موقف المملكة الأردنية وإيطاليا الداعم لجهود إنهاء الأزمة في ليبيا، عبر حل سياسي يتوافق عليه الليبيون وفقاً لخارطة الطريق المعتمدة، وأنه لا بديل عن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية