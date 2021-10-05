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العلاقي: أقترح أن يكون أغلب أعضاء البرلمان الجديد من الأحزاب

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اقترح وزير العدل السابق في المجلس الانتقالي، محمد العلاقي، أن يكون أغلب أعضاء البرلمان الجديد من الأحزاب.

وقال العلاقي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لا ديمقراطية بدون أحزاب مدنية، ونحن ننتظر استحقاق الانتخابات البرلمانية لو تم إجرائها في الميعاد نقترح أن يكون أغلب أعضاء البرلمان من الأحزاب”.

وأضاف “بمعنى أن تعطي النسبة الأكبر لممثلي الأحزاب لكي نبتعد عن الجهوية والقبلية في تجربتنا الديمقراطية هذه، لأن التمثيل الفردي في الغالب يعتمد على القبلية والجهوية، فأرجو أن ينتبه الأخوة في مجلس النواب لذلك”.

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صحيفة الساعة 24

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