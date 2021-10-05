القبض على متهمة بالقتل عبر دس السم في قنينة دواء بمنطقة سوق الجمعة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية القبض على متهمة بقتل شخص عبر دس السم له في قنينة دواء في منطقة سوق الجمعة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن المواطن “ع,م,ال” تقدم بشكوى بشأن مقتل شقيقه “ع,م,ال” بتاريخ 4-4-2021م بدائرة مركز شرطة سوق الجمعة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه بعد الاطلاع على محضر الواقعة تبين بأن المجني عليه كان على تواصل مع شخص عن طريق حساب بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” تحت اسم “درهت كبدي” وهو لا يعرف هذا الشخص وأخبره بأنه يعاني من أعراض التهاب القولون وقد أرسل له تقارير طبية تفيد ذلك حيث أدعى صاحب الحساب أنه دكتورة أسمها نور وجرى تتبعها ورصد تحركاتها واتضح بأنها فتاة وبعد نصب كمين لها تم ضبطها من قبل أعضاء التحري بالمكتب وجلبها وبضبط أقوالها.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن المتهمة أفادت بأنها تدعي “ع,ف,ع,ج” مواليد 1991م مقيمة في أبوسليم وأنها تربطها علاقة عاطفية بالمجني عليه وتعرفه من حوالي سنتين مضت وبعدما حصل خلاف بينهما وتركها فكرت في الانتقام منه فقامت بالتواصل معه عبر شبكة التواصل الاجتماعي وعرفت بأنه مريض ويعاني من مرض القولون وادعت بأنها دكتورة بمستشفى طرابلس الطبي وأخبرته بأنه يوجد دواء لحالته وقامت بدس مبيد الحشرات بقنينة دواء وأرسلته له مع سائق ركوبة عامة وبعد تناول المجني عليه المبيد الحشري توفي.

وأشارت وزارة الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمة ومحضر جمع الاستدلالات وأمر توقيفها إلى مكتب النائب العام للتصرف.