أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية (الثلاثاء 5 أكتوبر 2021)

استقر سعر العملة الأميركية أمام الدينار الليبي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في السوق الرسمية، حيث ثبت الدولار عند 4.55 دينار، وهو السعر نفسه المسجّل أمس الإثنين.

كما سجّل سعر صرف اليورو والجنيه الإسترليني، 5.27 دينار، و6.18 دينار على التوالي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف المركزي.

وحافظت الليرة التركية على سعرها عند مستوى 0.51 دينار، وكذلك اليوان الصيني عند 0.7 دينار.

وفيما يخص العملات العربية، استقر الريال السعودي عند 1.21 دينار، والدينار التونسي عند 1.61 دينار، والدرهم الإماراتي 1.23 دينار.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا