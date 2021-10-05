شكري ولافروف يتدارسان تطورات الأزمة الليبية

ليبيا – تدارس وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو تطورات الأزمة في ليبيا.
وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف تابعت مجرياته صحيفة المرصد:”تناولنا الحفاظ على استقرار ووحدة ليبيا وتفعيل خارطة الطريق وخروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية وإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها”.
بدوره أشار لافروف بالقول:”إنه بحث مع وزير الخارجية المصري سامح شكري التطورات في ليبيا ونؤكد دعم روسيا لإجراء الانتخابات وإن سحب القوات الأجنبية منها يجب أن يتم تدريجيا وعلى مراحل”.
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