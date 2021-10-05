ليبيا تسجل 682 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. بينها 196 حرجة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 682 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بينها 196 حالة حرجة، إلى جانب تسجيله 1.164 حالة تعافٍ، وثماني وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز في تحديثه اليومي، باستقبال مختبراته لـ 4.906 عينات، أظهرت التحاليل المعملية لها، سلبية 4.224 منها، فيما تأكدت إصابة 682 عينة، بنسبة حالات إيجابية بلغت 14%.

وبذلك؛ ارتفع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 343 ألفًا و240 إصابة، منها 73 ألفًا و506 حالات نشطة، بينما تعافت 265 ألفًا و24 حالة، وفارق 4.710 أشخاص الحياة منذ تسجيل أول وفاة بـ”كورونا”، حتى حلول مساء أمس الاثنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية