مجلس النواب يصوت بالأغلبية على إلزام السلطة التشريعية القادمة بضرورة إعادة توزيع المقاعد في كافة الدوائر الانتخابية

طبرق 05 أكتوبر 202ف (وال) _ صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد (عبدالله بليحق) بأنه تم خلال جلسة اليوم التصويت بالأغلبية، على إضافة مادة في قانون انتخاب مجلس النواب الذي أقرهُ المجلس في جلسة أمس الإثنين، تنص على إلزام السلطة التشريعية القادمة بضرورة إعادة توزيع المقاعد في كافة الدوائر الإنتخابية.

وأوضح بليحق أن هذه الخطوة ستكون مع مراعاة آخر تعداد سكاني والمساحة الجغرافية، لحفظ حقوق الدوائر الإنتخابية المُتظلمة من التوزيع الحالي للمقاعد. (وال _ طبرق) ه ع

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