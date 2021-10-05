مصادر نيابية: مجلس النواب متمسك بإعادة الوضع الطبيعي للدولة في 24 ديسمبر عبر رئيس وحكومة وبرلمان فقط

أوضحت مصادر نيابية أن البرلمان أنهى دوره أمس في العملية الإنتخابية بإصداره كل القوانين اللازمة لها والدور الآن على المفوضية والمواطنين للتمسك بما تم إنجازه للعبور للإنتخابات.

المصادر أكدت لصحيفة “المرصد” أن المجلس سيتفرغ بالجلسات القادمة لمناقشة وإقرار بعض التشريعات التي اقترحتها نقابات وهيئات وجمعيات مهنية.

وأضافت المصادر، “مجلس النواب متمسك بإعادة الوضع الطبيعي للدولة في 24 ديسمبر عبر رئيس وحكومة وبرلمان فقط” .

وتابعت “تجربة مريرة كانت بين مجلسي النواب والدولة استمرت لسنوات وعنوانها العرقلة والمحاصصة ولا يجب تكرارها”.

وأردفت “المشري يريد إعادة التجربة لليبيين باصراره على انتخاب جسم جديد يسمى مجلس الشيوخ تكون وظيفته نفس مجلسه الحالي لتكبيل سير دواليب الدولة وتمكين التنظيم الذي ينتمي له”.

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