الشكري: أطالب الدبيبة بتقديم أسماء من تخلوا عن آبائهم وأمهاتهم إلى النائب العام

طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي المعين من مجلس النواب محمد الشكري، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بتقديم أسماء من تخلوا عن آبائهم وأمهاتهم وتركوهم في دور العجزة والمسنين، إلى النائب العام.

وقال «الشكري»، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “مهندس عبد الحميد؛ جميل أن تزور دار العجزة والمسنين، والأجمل أن تحول ملفاً كاملا إلى مكتب النائب العام بأسماء هؤلاء الذين تخلوا عن أبائهم وأمهاتهم في هذا العمر الحساس”.

وأوضح “قد يكون للقلة ظروف نجهلها ولكن الأغلبية أساءت لقيم شعبنا وأخلاقه قبل أن يسيئوا إلى عائلاتهم”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد زار منذ أيام دار العجزة والمسنين بطرابلس للوقوف على أوضاع الدار واحتياجات النزلاء والصعوبات التي تواجههم، وأصدر تعليماته بتوفير احتياجات الدار والنزلاء وتقديم الخدمات اللازمة وتحسين ظروفهم المعيشية.