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النواب يصوّت على دعم الأسرة الليبية بـ50 ألف دينار

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طبرق

صوّت مجلس النواب اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الرسمية المغلقة على مقترح دعم الأسرة الليبية بـ 50 ألف دينار.  

وصرح المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن المجلس صوّت بالأغلبية على إحالة مقترح دعم الأسرة الليبية بمبلغ 50 ألف دينار ليبي للجنة التشريعية، لإعداد مشروع قانون لعرضه على المجلس لإقراره.

وأضاف بليحق، أن المجلس صوّت كذلك بالأغلبية على إضافة مادة في قانون انتخاب مجلس النواب الذي أقرهُ المجلس في جلسة أمس الإثنين.

وأوضح بليحق، أن المادة تنص على إلزام السلطة التشريعية القادمة، بضرورة إعادة توزيع المقاعد في كافة الدوائر الانتخابية مع مراعاة آخر تعداد سكاني والمساحة الجغرافية، لحفظ حقوق الدوائر الانتخابية المُتظلمة من التوزيع الحالي للمقاعد.

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صحيفة العنوان الليبية

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