مفوضية الانتخابات تصدر دليل “توزيع بطاقة الناخب”

وقالت المفوضية، عبر صفحتها عبر فيسبوك، “إن سلسة اصدارات “دليل الإجراءات” التي دأبت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على نشرها صدر حديثاً عن ادارة العمليات الانتخابية بالمفوضية دليل ” توزيع بطاقة الناخب ” الذي يبين بالشرح والتوضيح كل ما يتعلق بإجراءات توزيع بطاقة الناخب مثل : معلومات عامة عن البطاقة ومن يحق لهم التواجد في مركز توزيع البطاقات للناخبين ومواد توزيع بطاقات الناخبين ومن يسلمها ، وقبل بدء عملية توزيع البطاقات كيف تجهز قوائم الناخبين و قوائم التوزيع، عملية التوزيع كيف تتم وما هي الاستعدادات المتخذة قبل بدء عملية التوزيع واجراءات يوم التوزيع وصولاً لإغلاق مراكز التوزيع وكيفية اعداد التقرير اليومي وتسوى البطاقات والاجراءات المصاحبة لها.

وأضافت، يتضمن الدليل صورة للنماذج المساعدة المستخدمة اثناء عملية توزيع البطاقات.