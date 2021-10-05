المنفي يبحث آليات تفعيل المؤسسات الحكومية في المنطقة الشرقية

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين عطية عبد الحفيظ، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، فرج قعيم، اليوم الثلاثاء، آليات تفعيل المؤسسات الحكومية في المنطقة الشرقية، لاسيما المؤسسة الأمنية لضمان أداء المهام الموكلة لها.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بالعاصمة طرابلس، التأكيد على دعم فروع الأجهزة الأمنية، والإدارات التابعة لوزارة الداخلية بكافة الإمكانيات، حتى تتمكن من أداء مهامها بكل مهنية، لضمان استتباب الأمن في المنطقة، ومدى جهوزيتها لتأمين الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر القادم.

وأكد المنفي دعم المجلس الرئاسي للوزارة التي يقع على عاتقها مهمة أمن المواطنين، والمحافظة على المؤسسات الحكومية وأشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لبسط الأمن في المنطقة الشرقية، وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون.