«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل بين شحات ودرنة

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح بحرية إلى شمالية شرقية نشطة، مساء اليوم على الساحل من شحات إلى درنة.

وتوقع المركز في نشرة الصيد البحري اليوم، أن تكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، على الساحل من زوارة إلى الخمس.

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.

الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، تكون يوم الغد بحرية إلى شمالية غربية، على الساحل من زوارة إلى الخمس سـرعتها بين 5 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الساحل من زوارة إلى الخمس.

ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر، والبحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب مساء اليوم على زوارة، فيما تكون درجة حرارة سطح البحر 25 و27 درجة مئوية فيما تكون الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء صافية قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، على الساحل من الخليج إلى شحات، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية، على باقي الساحل، سـرعتها بين 5 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة مساء اليوم على ساحل شحات ودرنة.

ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر، ويصل إلى 1.50 متر نهار اليوم على ساحل درنة.

البحر هادئ الى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب نهار اليوم على ساحل درنة، وتتراوح درجة حرارة سطح البحر بين 24 و26 درجة مئوية، وتكون الرؤية جيدة.

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