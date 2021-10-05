باشاغا يبارك صدور قانون انتخاب البرلمان

العنوان-مصراتة

بارك، وزير الداخلية الأسبق بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إصدار مجلس النواب للقانون المنظم للانتخابات البرلمانية، داعيًا جميع الأطراف السياسية إلى إعلاء المصلحة الوطنية.

وقال باشاغا، مغردًا على تويتر، “نبارك إصدار مجلس النواب لقانون الانتخابات التشريعية المقبلة، وثمّن أعضائه على ضمان تنفيذ انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها المقرر”.

وأضاف، “ندعو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى الشروع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنظيم وتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ومشاركة شعبية واسعة”.

وقال، “أناشد جميع الأطراف السياسية إلى إعلاء المصلحة الوطنية وتجاوز الخلافات والحسابات الضيقة والابتعاد عن محاولة خلط الأوراق وإجهاض الجهود المحلية والدولية الرامية لتمكين الليبيين من ممارسة حقهم بالتوجه نحو صناديق الاقتراع في 24 ديسمبر المقبل”.

والإثنين أصدر مجلس النواب قانون انتخاب البرلمان، وقالت هيئة رئاسة مجلس النواب، إن إصدار قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان، يضع الشعب أمام مسؤوليته ويعيد الأمانة للشعب الليبي.

وطالبت الهيئة، الأجسام السياسية والتنفيذية كافة، بأن تفي بالالتزامات الملقاة على عاتقها أسوة بمجلس النواب.