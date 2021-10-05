السلطات التونسية تحبط محاولة تهريب 994 ألف يورو

أحبطت السلطات الأمنية بولاية مدنين التونسية، محاولة تهريب عملة صعبة، تقدّر بنحو مليون يورو، ضُبطت على متن سيارة تحمل لوحات تونسية، ويقودها مواطن تونسي، وذلك في إطار مكافحة تهريب العملة بالشريط الحدودي الجنوبي الشرقي لتونس مع ليبيا.

وكشفت الإدارة العامة للديوانة التونسية في بلاغ على موقع “فيس بوك”، أن دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بمدنين تمكنت من إحباط محاولة تهريب مبلغ ضخم من العملة الأجنبية تمثل في 994 ألف يورو، تم ضبطه مخبئًا داخل سيارة خفيفة في منطقة “الشيشمة” بولاية مدنين.

من جهته، أكد المتحدث باسم الإدارة العامة للديوانة، العميد هيثم زناد، تأمين المبلغ المالي في البنك المركزي التونسي، وتحرير محضر حجز في الواقعة و إعلام النيابة العمومية بالجهة، قصد الإذن بما يتعيّن من إجراءات قضائية بهذا الخصوص.

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