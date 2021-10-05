الداخلية تعلن القبض على مرتكبة واقعة القتل ”بمبيد حشري” في سوق الجمعة

أعلن مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مرتكبة واقعة القتل بالتسميم، بمنطقة سوق الجمعة.

وأوضحت وزارة الداخلية، على فيسبوك، في بيان أنه ”بالإشارة إلى الشكوى المقدمة من المواطن “ع,م,ال ” بشأن مقتل شقيقه “ع,م,ال” المقدمة إلى المستشار النائب العام, والتي حصلت بتاريخ 4-4-2021م بدائرة مركز شرطة سوق الجمعة”.

وتابع البيان: “وبناء على تعليمات النائب العام بتكليف مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية بالاستدلال في الواقعة والإحالة لمكتب النائب العام، بالتعاون والتنسيق مع أعضاء وحدة تقنية المعلومات بمكتب النائب العام, واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالخصوص”.

وأكمل بيان الداخلية: أنه “بعد الإطلاع على محضر الواقعة تبين أن المجني عليه كان على تواصل مع شخص عن طريق حساب بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” تحت اسم “درهت كبدي” وهو لا يعرف هذا الشخص وأخبره بأنه يعاني من أعراض التهاب القولون, وقد أرسل له تقارير طبية التي تفيد ذلك حيث ادعى صاحب الحساب أنه دكتورة اسمها نور”.

وأردف البيان: “وتم تتبع هوية الجاني وتم رصد تحركاتها واتضح بأنها فتاة, وبعد نصب كمين لها تم ضبطها من قبل أعضاء التحري بالمكتب وجلبها”.

وأوضح البيان، أنه “بضبط أقوالها والاستدلال معها حيال الواقعة أفادت بأنها تدعي “ع,ف,ع,ج” مواليد 1991م مقيمة أبوسليم أفادت بأنها كانت تربطها علاقة عاطفية بالمجني عليه وتعرفه من حوالي سنتين مضت وبعدها حصل خلاف فيما بينهما وتركها المجني عليه”.

وقالت إنها “عندما فكرت في الانتقام منه قامت بالتواصل مع المجني عليه عبر شبكة التواصل الاجتماعي وعرفت بأنه مريض ويعاني من مرض القولون, وادعت بأنها دكتورة بمستشفى طرابلس الطبي وأخبرته بأنه يوجد دواء لحالته”.

وشرحت أنها “قامت بدس مبيد الحشرات بقنينة دواء وأرسلته إلى المجني عليه من قبل سائق ركوبة عامة, حيث قام المجني عليه بتناول المبيد الحشري مما تسبب في وفاته”.

واتخذت الإجراءات القانونية وتمت إحالتها رفقة محضر جمع الاستدلالات وأمر توقيفها إلى مكتب النائب العام للتصرف.

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