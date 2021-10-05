ضبط أفريقي بطرابلس سرق سيارة من عين زارة

تمكن أعضاء مكتب التحري بفرع الدعم المركزي جنوب طرابلس، من ضبط مركبة آليه نوع هيواندي أفانتي وهي تتجول وبدون لوحات معدنية ولا يوجد لدى سائقها -أفريقي الجنسية- أية أوراق تخصه أو تخص السيارة.

وقال بيان صادر عن المكتب: “بالتحقيق معه، اعترف بأنه قد قام بسرقة السيارة فجر ذات اليوم من إحدى مناطق عين زارة، وتبين فعلا وجود محضر بمركز شرطة عين زارة يفيد بسرقة السيارة من مالكها”.

وأضاف “اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتم إحالة الشخص المضبوط رفقة السيارة المسروقة لدائرة مركز شرطة قصر بن غشير والذي سيتولى بدوره التواصل مع مركز شرطة عين زارة بالخصوص”.