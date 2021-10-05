الخارجية: نسعى لتمكين المرأة من المناصب القيادية بالوزارة

أكد وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي أن الوزارة تسعى لتمكين المرأة من المناصب القيادية في الوزارة والدفع بها في عملية تطوير الوزارة التي تقودها الوزيرة نجلاء المنقوش.

وثمن كتي في كلمته نيابة عن وزيرة الخارجية خلال مشاركته في إطلاق مبادرة الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن الدعم المقدم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والدول المانحة لتنفيذهم للالتزامات العالمية بشأن المرأة والسلام والأمن، ودورهم المناصر عالميا لقضايا المرأة .

واعتبر أن هذه الخطوة المهمة والمرحلة المتقدمة التي توصلت إليها المرأة الليبية هي نتاج جهود كل نساء ليبيا المناضلات والرائدات في شتى المجالات والداعمين لهم من الرجال.

وعبر كتي عن إمكانية تضمين هذه الخطة الوطنية ضمن مبادرة دعم استقرار ليبيا المزمع إطلاقها خلال الموتمر الدولي الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري بطرابلس، مشيراً الى اهتمام الوزارة بموضوع السلام والأمن للمرأة الليبية، في ظل رؤية حكومة الوحدة الوطنية ومبادرة عودة الحياة، ودعم الاستقرار.

وحضر إطلاق المبادرة النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، والأمين العام المساعد ومنسق بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، وعدد من الوزراء، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وعدد من المشاركين عبر الدائرة المغلقة.