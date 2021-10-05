بليحق يوضح كيفية مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة

رد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، على ما وصفها بتساؤلات الأحزاب السياسية، حول آلية مشاركتها في انتخابات البرلمان المقبل، وفق قانون الانتخابات البرلمانية الجديد.

وأوضح بليحق، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد، والذي أقره مجلس النواب أمس الإثنين، لم يحظر مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات، ولكن يكون ذلك من خلال المشاركة بأفراد من هذه الأحزاب وليس القوائم.

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وقال بليحق، إن مجلس النواب صوت على مشروع القانون «مادة مادة» أمس، في جلسة مذاعة على الهواء، فيما سيتم اعتماد القانون غدا أو بعد غد.

وأمس الإثنين، أعلن بليحق, أن المجلس أقر انون انتخاب مجلس النواب القادم، «وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

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