محفظة ليبيا أفريقيا تنفي اختفاء 26 مليون دولار 

العنوان – طرابلس

نفت إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار الأخبار المتداولة بشأن اختفاء مبلغ مالي من أموال المحفظة وقدره 26 مليون دولار.

وذكرت إدارة المحفظة في بيان لها :”ننفي نفيا قاطعا أي صحة الخبر المتداول والذي مفاده اختفاء المبلغ المذكور”.

ودعت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار كل وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة بتحري الدقة في نشر الأخبار والتواصل مع المحفظة لاستيفاء صحة أي خبر قبل نشره.

وأشارت إلى أن تداول مثل هذه الأخبار يلحق الضرر الجسيم بعلاقة المحفظة مع شركائها في الداخل والخارج ويؤثر على حسن سير العمل.

وحذرت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الصفحات التي نشرت هذا الخبر الكاذب، بحسب البيان.