نقابة الأطباء: سننظم إضرابا شاملا في كل المرافق الصحية إذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا

أكدت النقابة العامة لأطباء ليبيا أنها ستعلن إضرابا شاملا في كل المرافق الصحية، إذا لم تستجب الحكومة لمطالب منتسبي النقابة.

وأوضحت النقابة العامة للأطباء، في منشور عبر صفحتها بموقع فيسبوك، أن “قرار الإضراب سيتخذ بالإجماع، بعد التشاور مع النقابات العامة الطبية، والطبية المساعدة والإدارية التسييرية”.

وقالت النقابة إن “قرار الإضراب العام سيكون امتدادا لقرارات الإضرابات الجزئية التي علقت الفترة السابقة، بعد طلب الحكومة تضمين زيادة المرتبات في الميزانية المقترحة على مجلس النواب”.

ويأتي إعلان النقابة العامة للأطباء عزمها إعلان إضراب عام على خلفية تعطيل تفعيل القرار 885 القاضي بزيادة مرتبات الكوادر الطبية، والطبية المساعدة.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الرئاسي السابق، أصدر القرار رقم 885 بزيادة مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملين بالمرافق الصحية.

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