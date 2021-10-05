ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

05 October, 2021

بحث النائب الأول لرئيس الحكومة حسين اعطيه القطراني مع رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي و بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية،فرج اقعيم ظهر اليوم الثلاثاء، الاجراءات المتخذة من قبل حكومة الوحدة لتوحيد مؤسسات الدولة طبقا للمهام الموكلة لها بالاتفاق السياسي.

وقد تم ومناقشة الخطوات التي تم تنفيذها لغرض توطين دواوين الوزارات ومؤسسات الدولة شرق البلاد بما فيها المؤسسات الأمنية والخدمية وذلك لضمان اداء مهامها الموكلة لها طبقا للتشريعات النافذة .