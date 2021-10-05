الصغير: الكبير يعرقل أي قرار لا يضمن استمراره في منصبه

ليبيا – قال وكيل وزارة الخارجية الليبي الأسبق السفير حسن الصغير إن تصريح رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بإنشاء مشروع مصفاة للنفط في الجنوب يؤكد ما تردد مرارًا وتكرارًا عن عرقلة محافظ مصرف ليبيا المركزي المدعوم إخوانيًا، الصديق الكبير، لأي قرار لا يضمن استمراره في منصبه.

الصغير وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الثلاثاء أضاف: “حينما صدر قرار إنشاء المصفاة 2013 كانت احتياطيات النقد الأجنبي لم تتأثر بما يسمى عملية فجر ليبيا وما تبعها من كوارث، واليوم وفي ظل عجز مالي كبير، ونهاية سنة مالية من غير ميزانية، تقرر تمويل المصفاة”.

وأعرب الصغير عن قلقه من ألّا يرى المشروع النور؛ لوجود لوبي ينشد الهيمنة على الجنوب ومقدراته، ويعمل بمنهجية لضمان خضوعه والإمعان في ابتزازه بكل ما هو حيوي لأهله.

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