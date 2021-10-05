“باشاغا” يبارك إصدار قانون انتخاب البرلمان.. ويدعو لتجاوز “الحسابات الضيقة”

بارك وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، إصدار مجلس النواب، قانون الانتخابات التشريعية المقبلة، مثمناً دور أعضائه وحرصهم على ضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها المحدد.

ودعا “باشاغا”، في منشور على موقع “فيس بوك”، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى الشروع في اتخاذ إجراءات تفسح الطريق أمام تنظيم وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، بمشاركة شعبية واسعة.

وناشد وزير الداخلية السابق والمرشح الرئاسي المحتمل، جميع الأطراف السياسية، إعلاء المصلحة الوطنية، وتجاوز الحسابات الضيقة، والابتعاد عن إجهاض الجهود المحلية والدولية الرامية لتمكين الليبيين من ممارسة حقهم بالتوجه نحو صناديق الاقتراع في 24 ديسمبر المقبل، على حد تعبيره.

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