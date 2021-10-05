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بلدية العزيزية تسلم صكوك الزواج للمستفيدين من المنحة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أقام المجلس التسييري لبلدية العزيزية احتفالا بمناسبة تسليم عدد من الصكوك المصرفية للشباب الذين تم تسجيلهم في منظومة صندوق دعم الزواج والمستفيدين من منحة الزواج، والبالغ عددها 46 صكا.

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قناة ليبيا

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