بلدية العزيزية تسلم صكوك الزواج للمستفيدين من المنحة

أقام المجلس التسييري لبلدية العزيزية احتفالا بمناسبة تسليم عدد من الصكوك المصرفية للشباب الذين تم تسجيلهم في منظومة صندوق دعم الزواج والمستفيدين من منحة الزواج، والبالغ عددها 46 صكا.

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